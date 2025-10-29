У Києві СБУ затримала колишнього військового інструктора-іноземця, який працював на ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві іноземного агента ФСБ, який передавав російським спецслужбам службову інформацію про Сили оборони України та готувався до скоєння терактів. Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, затриманий — колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн, який прибув в Україну на початку 2024 року, щоб тренувати мобілізованих українських військових. Згодом він припинив цю діяльність і почав шукати «легкі заробітки», пропонуючи свої послуги у проросійських інтернет-групах.

Таким чином він вийшов на контакт із співробітником ФСБ, який після вербування почав ставити йому завдання.

Серед переданої ворогу інформації:

дані про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він раніше співпрацював;

координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де він проводив тренування мобілізованих.

Для підготовки до наступних дій окупанти надіслали агенту інструкцію зі створення вибухового пристрою та координати схрону, з якого він отримав пістолет із двома магазинами.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агента, задокументувала його злочини та затримала за місцем проживання у Києві.

Іноземцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.

Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини та можливих спільників затриманого.