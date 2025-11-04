        Новини

        В Україну повернеться осіння м'якість, але з 11 листопада прийде похолодання — прогноз Наталки Діденко

        Сергій Бордовський
        4 Листопада 2025 22:04
        5 листопада в Україні очікується помірно тепла осіння погода без істотних опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        Більшу частину країни завтра визначатиме антициклон, тому дощі малоймовірні. Невеликі опади можливі лише у Вінницькій, Чернівецькій, Одеській областях та вночі на Житомирщині.

        Температура повітря вдень коливатиметься від +8…+11° у західних областях до +12…+17° на півдні. На решті території прогнозується +11…+14°.

        У Києві 5 листопада буде без опадів і навіть трохи тепліше, ніж останніми днями.

        За словами Наталки Діденко, найближчими днями в Україні збережеться помірно тепла осіння погода, однак уже з 11–12 листопада очікується істотне похолодання.

        «Ніщо не завадить підготувати теплі речі, записатися на заміну літньої гуми й подбати про утеплення. Використайте найближчі дні для прогулянок без товстих шапок і курток», — порадила синоптикиня.


