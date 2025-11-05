В Одесі на залізниці загинула жінка

У вівторок ввечері, 4 листопада, в Пересипському районі Одеси між двома залізничними станціями під потяг потрапила жінка. Від отриманих травм постраждала загинула на місці.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Інформація до правоохоронців надійшла від диспетчера станції. За попередніми даними, жінка переходила залізничні колії у невстановленому місці, не реагуючи на сигнали машиніста локомотиву.

“Водій застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення з пішохідкою не вдалось. Потерпіла загинула на місці до приїзду “швидкої”. Її особа встановлюється”, – розповіли в поліції.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини) Кримінального кодексу України.