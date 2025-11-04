Експоліцейську з Чернівців судитимуть за смертельну ДТП, в якій загинула її подруга

Завершено розслідування смертельної ДТП у Чернівецькій області, яку спричинила місцева правоохоронниця. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вона влаштувала аварію, в якій одна людина загинула та троє зазнали травм.

Про це повідомили в ДБР.

Як уточнили в Чернівецькій обласній прокуратурі, йдеться про колишню інспекторку сектору реагування Чернівецького районного управління поліції. Обвинувачену звільнено з органів Національної поліції України.

За даними ДБР, у ніч з 27 на 28 липня 2025 року, близько 1:45, у місті Новоселиця Чернівецького району поліцейська, перебуваючи за кермом власного авто Volkswagen Tiguan, не впоралася з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Машина виїхала за межі проїжджої частини та врізалася у бетонну огорожу.

“У салоні разом із водійкою перебували троє її подруг, із якими вона того вечора відпочивала та вживала алкоголь. Унаслідок зіткнення 35-річна жінка загинула на місці, ще дві пасажирки отримали травми різного ступеня тяжкості”, — розповіли в ДБР.

Водійку госпіталізували, після чого їй повідомили про підозру. Експертиза підтвердила, що вона перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння — рівень алкоголю в крові становив 1,45 проміле.

За рішенням суду жінці було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Вину вона повністю визнала.

Обвинувачення пред’явлено за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.