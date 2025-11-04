        Кримінал

        Німеччина екстрадувала до України обвинуваченого у заволодінні 100 млн гривень “Енергоатому”

        Галина Шподарева
        4 Листопада 2025 13:37
        Обвинувачений у справі про розкрадання 100 млн гривень "Енергоатому" / Фото: НАБУ
        Обвинувачений у справі про розкрадання 100 млн гривень "Енергоатому" / Фото: НАБУ

        В Україну екстрадували одного з учасників організованої групи, яка заволоділа майже 100 млн грн АТ “НАЕК “Енергоатом”. Кошти були призначені для будівництва Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні.

        Про це повідомили в НАБУ.

        За даними журналіста Олега Новікова, йдеться про Дмитра Нестерука, якого розшукували з 2023 року за підозрою в організації схеми розкрадання коштів. 16 вересня ВАКС виділив матеріали щодо Нестерука в окреме провадження через переговори прокурора САП і захисника про можливу угоду про визнання винуватості — чи досягли згоди, наразі невідомо.

        За даними слідства, обвинувачений очолював приватну будівельну компанію. У змові зі службовцями Енергоатому він постачав обладнання системи радіаційного контролю за завищеними у три рази цінами. Різницю учасники групи привласнили.

        У листопаді 2023 року детективи Національного бюро оголосили обвинуваченого в розшук. Лише в квітні 2025 року його вдалося затримати за сприяння німецьких органів.

        Затриманого передали співробітникам Національного бюро в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення “Краківець-Корчова” на Львівщині.


