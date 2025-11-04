Хто з українців отримає 1000 та 6500 гривень: на “зимову підтримку” у бюджеті передбачили 14,4 млрд

У бюджеті на 2026 рік передбачено 14,4 мільярда гривень на програми “зимової підтримки”. Українці зможуть отримати одноразову виплату 1000 гривень, а найуразливіші категорії — 6500 гривень у межах програми “Тепла зима”.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна.

Цієї зими у межах підтримки українців реалізується програма “Тепла зима” – державна допомога у 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян, одноразова виплата по 1 000 гривень для усіх українців – дорослих та дітей. А також проєкт “Укрзалізниця 3000” – безплатні подорожі у межах 3 000 кілометрів у “низький” сезон.

Реклама

Реклама

У Мінсоцполітики очікують, що першою програмою скористаються щонайменше 10 млн українців, відповідно і бюджеті на це передбачено 10 млрд гривень.

Урядова “Зимова підтримка” має на меті не лише покрити базові витрати людей, а й підтримати економіку, оскільки більшу частину коштів українці витрачатимуть на товари вітчизняного виробництва і комунальні послуги.

Заяву на отримання виплати 1 000 грн можна буде подати з 15 листопада до 15 грудня.

Одноразову виплату 6 500 гривень за програмою “Тепла зима” для вразливих верств населення можна буде витратити на одяг, взуття та лікарські засоби. Виплату нарахує ПФУ. Прогнозується, що цією програмою скористаються близько 660 тис. людей. Витрати по цій програмі передбачені у розмірі 4,4 млрд гривень.