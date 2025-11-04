Ґвалтував та розбещував дітей: судитимуть вихователя будинку сімейного типу з Херсонщини

Жителя Херсонщині підозрюють в систематичному сексуальному насильстві над дітьми – вихованцями будинку сімейного типу. За даними правоохоронців, батько-вихователь закладу ґвалтував 10-річну дівчинку та розбещував ще шістьох вихованок.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, на Херсонщині батько-вихователь будинку сімейного типу впродовж кількох років чинив насильство над дітьми, які перебували під його опікою.

“Маючи дружину та двох рідних синів, він систематично ґвалтував малолітню підопічну, якій на момент першого злочину було лише 10 років”, – розповіли в прокуратурі.

Також чоловік вчиняв розпусні дії стосовно ще шістьох неповнолітніх вихованок та зберігав дитячу порнографію.

Чоловіка затримано на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу з Херсонської області евакуювався після початку повномасштабного вторгнення.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно батька-вихователя будинку сімейного типу за фактом скоєння особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. ч. 2, 3, 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1 КК України). Обвинувачений утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

З огляду на тяжкість злочинів, інкримінованих обвинуваченому, вилучено всіх вихованців будинку сімейного типу. Наразі діти перебувають під наглядом фахівців та проходять психологічну реабілітацію.