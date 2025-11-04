На Харківщині окупанти атакували пожежне депо, є постраждалі

4 листопада внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Харківщині сталися пожежі. Є постраждалі серед цивільних і вогнеборців.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У селищі Докучаєвське зафіксовано три осередки займань: горіли два приватні будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури. Один з російських дронів влучив в будівлю Роганської місцевої пожежної команди, завдавши значних пошкоджень пожежному депо та техніці.

У селі Руська Лозова горів приватний будинок.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів постраждали шестеро цивільних, зокрема двоє вогнеборців місцевої пожежної команди.