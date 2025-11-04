        Суспільство

        На Харківщині окупанти атакували пожежне депо, є постраждалі

        Галина Шподарева
        4 Листопада 2025 10:27
        Рятувальники Харківщини на місці пожежі після обстрілу / Фото: ДСНС
        4 листопада внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Харківщині сталися пожежі. Є постраждалі серед цивільних і вогнеборців.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        У селищі Докучаєвське зафіксовано три осередки займань: горіли два приватні будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури. Один з російських дронів влучив в будівлю Роганської місцевої пожежної команди, завдавши значних пошкоджень пожежному депо та техніці.

        У селі Руська Лозова горів приватний будинок.

        За попередніми даними, внаслідок обстрілів постраждали шестеро цивільних, зокрема двоє вогнеборців місцевої пожежної команди.

        Наслідки атаки на Харківщину 4 листопада / Фото: ДСНС

