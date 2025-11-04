Київський ТЦК закрив збірний пункт на ДВРЗ після розголосу про умови для мобілізованих

Київський міський територіальний центр комплектування тимчасово призупинив роботу збірного пункту в районі ДВРЗ. У Міноборони пояснили, що рішення ухвалили через розосередження особового складу та підготовку нового формату роботи пункту.

Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко з посиланням на відповідь Міноборони на депутатський запит.

Згідно з документом, рішення про призупинення роботи збірного пункту ухвалене до окремого розпорядження у зв’язку з розосередженням особового складу та організацією роботи збірного пункту в новому форматі.

Це сталося після того, як журналістка Раміна Есхакзай опублікувала кадри неналежних умов перебування мобілізованих чоловіків у розподільчому пункті – у Київському ТЦК назвали це дезінформацією.

Також військовослужбовець ТЦК Володимир “Шаміль” Шередега розповів про умови пункту, описавши їх як “бараки між тюрмою, армією та дитячим табором”.