        Кримінал

        На Прикарпатті п’яний водій BMW влаштував потрійну ДТП: одна людина загинула

        Галина Шподарева
        3 Листопада 2025 13:45
        У ДТП на Прикарпатті загинув чоловік / Фото: ГУНП в Івано-Франківській області
        У ДТП на Прикарпатті загинув чоловік / Фото: ГУНП в Івано-Франківській області

        2 листопада, близько 17:10, між населеними пунктами Рогатин та Підгороддя в Івано-Франківській області сталося зіткнення автомобілів BMW X5, Daewoo Sens та Mazda CX-7. Одна людина загинула.

        Про це повідомили в ГУНП в Івано-Франківській області.

        За даними поліції, 45-річний водій автомобіля BMW допустив зіткнення з автомобілем Daewoo, який рухався попереду у попутному напрямку. Після цього Daewoo виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем Mazda під керуванням 54-річного чоловіка.

        Унаслідок аварії 35-річний водій Daewoo, житель Львова, дістав смертельні тілесні ушкодження та помер на місці.

        Також зазнала травм 74-річна пасажирка Mazda, постраждалу госпіталізували.

        “Встановлено, що на момент скоєння ДТП водій BMW керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Водія Mazda теж освідували у медичному закладі — чоловік був тверезий”, — розповіли в поліції.

        Винуватця ДТП затримали, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини).

        Потрійна ДТП на Прикарпатті / Фото: ГУНП в Івано-Франківській області

