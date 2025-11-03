На Прикарпатті п’яний водій BMW влаштував потрійну ДТП: одна людина загинула

2 листопада, близько 17:10, між населеними пунктами Рогатин та Підгороддя в Івано-Франківській області сталося зіткнення автомобілів BMW X5, Daewoo Sens та Mazda CX-7. Одна людина загинула.

Про це повідомили в ГУНП в Івано-Франківській області.

За даними поліції, 45-річний водій автомобіля BMW допустив зіткнення з автомобілем Daewoo, який рухався попереду у попутному напрямку. Після цього Daewoo виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем Mazda під керуванням 54-річного чоловіка.

Унаслідок аварії 35-річний водій Daewoo, житель Львова, дістав смертельні тілесні ушкодження та помер на місці.

Також зазнала травм 74-річна пасажирка Mazda, постраждалу госпіталізували.

“Встановлено, що на момент скоєння ДТП водій BMW керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Водія Mazda теж освідували у медичному закладі — чоловік був тверезий”, — розповіли в поліції.

Винуватця ДТП затримали, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини).