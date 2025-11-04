На Львівщині чоловік надсилав інтимні фото 12-річній дівчинці: що вирішив суд

45-річний житель міста Шептицький Львівської області надсилав 12-річній дитині інтимні фото та відео, а також пропонував зустрітися. Чоловіка затримали. Під час розслідування було встановлено, що зловмисник тероризував порнографією й 15 жінок.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що у квітні цього року чоловік через месенджер Viber надсилав 12-річній дівчинці фото та відео порнографічного характеру. Крім того, він неодноразово пропонував зустрітися з нею особисто.

“Дитина розповіла про це друзям та матері, яка й звернулась до поліції. Діючи під контролем правоохоронців, дівчинка погодилась зустрітися. Коли обвинувачений прибув в обумовлене місце, його одразу було затримано”, – розповіли в прокуратурі.

Задокументовано, що чоловік також поширював порнографічний контент серед більш ніж 15 жінок.

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 156-1 КК України (пропозиція зустрічі, зроблена малолітній особі, з метою вчинення розпусних дій) та ч. 1, 2 ст. 301 КК України (зберігання та розповсюдження продукції порнографічного характеру, вчинене повторно).

Суд призначив чоловікові 3 роки та 1 місяць позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з вихованням та навчанням дітей, а також займатися професійною діяльністю, що передбачає доступ до інформаційних ресурсів та можливість розповсюдження матеріалів через мережу Інтернет, строком на 3 роки.

Окрім цього, ухвалено рішення про включення інформації щодо чоловіка до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.