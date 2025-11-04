На Київщині іноземець на замовлення РФ підпалив авто офіцера ЗСУ

У Київській області затримали громадянина однієї із країн Східної Європи, який виявився агентом ФСБ і на замовлення РФ займався підпалами.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, до уваги російської спецслужби іноземець потрапив, коли шукав “швидкі заробітки” після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині. Після вербування ФСБ “відрядило” іноземця до України, де він оселився в орендованій квартирі у Білій Церкві.

Реклама

Реклама

“За інструкціями російської спецслужби фігурант мав відстежувати та палити транспортні засоби українських захисників. Щоб виявити потенційні “цілі”, зловмисник пішки обходив місто та фотографував авто військовослужбовців”, – розповіли в СБУ.

У такий спосіб агент стежив за машиною офіцера ЗСУ, а потім у темну пору доби вилив на її капот легкозаймисту суміш та підпалив. Після цього іноземець отримав завдання підшукувати нових агентів для вербування.

Співробітники СБУ затримали зловмисника, коли він прямував в Одесу для виконання нового завдання ФСБ. Під час обшуків у агента РФ вилучено смартфон із доказами роботи на росіян.

Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років ув’язнення.