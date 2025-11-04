        Кримінал

        На Київщині іноземець на замовлення РФ підпалив авто офіцера ЗСУ

        Галина Шподарева
        4 Листопада 2025 14:17
        Затриманий агент РФ / Фото: СБУ
        У Київській області затримали громадянина однієї із країн Східної Європи, який виявився агентом ФСБ і на замовлення РФ займався підпалами.

        Про це повідомили в СБУ.

        За матеріалами справи, до уваги російської спецслужби іноземець потрапив, коли шукав “швидкі заробітки” після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині. Після вербування ФСБ “відрядило” іноземця до України, де він оселився в орендованій квартирі у Білій Церкві.

        “За інструкціями російської спецслужби фігурант мав відстежувати та палити транспортні засоби українських захисників. Щоб виявити потенційні “цілі”, зловмисник пішки обходив місто та фотографував авто військовослужбовців”, – розповіли в СБУ.

        У такий спосіб агент стежив за машиною офіцера ЗСУ, а потім у темну пору доби вилив на її капот легкозаймисту суміш та підпалив. Після цього іноземець отримав завдання підшукувати нових агентів для вербування.

        Співробітники СБУ затримали зловмисника, коли він прямував в Одесу для виконання нового завдання ФСБ. Під час обшуків у агента РФ вилучено смартфон із доказами роботи на росіян.

        Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

        • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
        • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

        Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

        Листування затриманого з куратором / Фото: СБУ

