СБУ затримала агента РФ, який розставляв відеопастки на залізниці для спостережень за ешелонами ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала 18-річного російського інформатора, який встановив приховану камеру на залізничній колії, щоб передавати дані про рух військових ешелонів ЗСУ. Молодик також намагався виявити позиції української ППО у центральних областях.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисник діяв у Полтавській та Кіровоградській областях: шпигував за військовими ешелонами, що рухалися у напрямку передової через центральні регіони України. Для цього молодик встановив на одному із місцевих перегонів Укрзалізниці приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

У такий спосіб окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту.

Крім того, зловмисник намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. За вказівкою ворога він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями.

За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку “легких заробітків”. Співробітники СБУ затримала підозрюваного за місцем проживання та вилучила телефон із доказами роботи на РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років тюрми.