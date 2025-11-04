Росіяни дроном вбили двох цивільних та собаку на Харківщині

3 листопада у селі Кругляківка Куп’янського району Харківської області війська РФ завдали удару безпілотником по цивільних, які рухалися дорогою під білим прапором.

Відео чергового воєнного злочину окупантів оприлюднили у 77 окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді ДШВ ЗСУ.

Унаслідок цілеспрямованої атаки було вбито двох беззбройних людей і собаку. Жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було.

“За наявними даними, ворог сам відзняв цю атаку з метою подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення Збройних Сил України. Цей факт свідчить про системну практику дезінформації та намагання перекласти вину за воєнні злочини на нашу сторону”, – зазначили в підрозділі.

Увага: на відео присутні чутливі кадри.