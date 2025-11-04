Пошкодження значні: РФ вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині

Контракти від одного до п’яти років: Міноборони готує нову систему із фіксованими термінами служби

“Загиблих і постраждалих немає. Відключень електропостачання немає”, – йдеться в повідомленні.

“Енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників. Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу”, – зазначили в ДТЕК.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Групи ДТЕК .

Сьогодні вночі, 4 листопада, російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.