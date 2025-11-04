Пошкодження значні: РФ вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині

Сьогодні вночі, 4 листопада, російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.
Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Групи ДТЕК.
“Енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників. Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу”, – зазначили в ДТЕК.
За даними Одеської обласної прокуратури, вночі збройні сили РФ масовано атакували ударними безпілотниками Ізмаїл, пошкоджено об’єкти портової та енергетичної інфраструктури.
Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання.
“Загиблих і постраждалих немає. Відключень електропостачання немає”, – йдеться в повідомленні.