ЄС виділив Україні ще 1,8 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу схвалила п’ятий транш фінансової допомоги Україні на суму понад 1,8 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення роботи державного управління.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що сума відображає успішне виконання Україною девʼяти кроків, необхідних для пʼятого траншу, а також один невиконаний крок з четвертого траншу.

Гроші призначені на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервного функціонування державного управління.

Ukraine Facility — це фінансова програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку України в період з 2024 по 2027 рік. Мета — сприяти відновленню, реконструкції, модернізації та інтеграції України до ЄС. Загальний обсяг фінансування становить до 50 мільярдів євро, з яких 33 мільярди надаються у вигляді пільгових кредитів, а 17 мільярдів — у вигляді грантів.