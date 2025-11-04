Під час пластичної операції в київському медцентрі померла жінка: що інкримінують хірургу

У Києві в одному з медцентрів під час операції у 28-річної киянки сталася зупинка серця. Причина — лікар припустився помилки при застосуванні анестезії.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними слідства, влітку 2023 року під час проведення пластичної операції у приміщенні одного зі столичних медичних центрів лікар неналежно виконав свої професійні обов’язки, порушивши вимоги медичних протоколів та інструкцій щодо застосування лікарських засобів.

Реклама

Реклама

“Унаслідок неправильної підготовки анестезуючого розчину у пацієнтки під час пластичної операції з імплантації сідниць сталася зупинка серця. Попри проведення реанімаційних заходів, врятувати життя 28-річної жінки не вдалося”, – розповіли в поліції.

Експерти встановили, що в анестезуючому розчині було втричі збільшено допустиму терапевтичну дозу препарату, що спричинило смерть пацієнтки. Крім того, вказаний препарат взагалі не мав використовуватись лікарем та не був внесений ним до медичної документації.

50-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.