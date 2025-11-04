На Одещині в ДТП загинула мати, двоє її дітей госпіталізовані

Смертельна аварія сталася вдень 4 листопада на трасі Одеса – Рені поблизу Татарбунар у Білгород-Дністровському районі. Про це повідомляє поліція Одеської області.

На трасі Одеса – Рені загинула жінка, двоє її дітей у лікарні / Фото: Нацполіція

За попередніми даними, водійка легкового автомобіля Mitsubishi Lancer не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з вантажівкою Renault. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

У салоні легковика перебували її сини віком 11 і 14 років. Обох дітей з різними травмами госпіталізували до лікарні. Водій вантажівки не постраждав, перевірка на стан сп’яніння показала, що він тверезий.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини або тяжкі тілесні ушкодження. У межах розслідування призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин аварії.