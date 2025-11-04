На Харківщині окупанти вбили двох цивільних, які несли білий прапор

Харківська обласна прокуратура повідомила про відкриття досудового розслідування за фактом воєнного злочину, внаслідок якого загинули мирні мешканці Куп’янського району. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило смерть людей.

Росіяни вбили двох цивільних із білим прапором на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, 3 листопада неподалік села Кругляківка російські військові здійснили удари FPV-дронами по двох беззбройних цивільних. Люди йшли дорогою, тримаючи білий прапор, який символізує небойовий статус. Унаслідок атаки загинули обидва цивільні та їхня собака.

Прокуратура зазначає, що поруч із місцем удару не було жодних військових об’єктів чи позицій.

У відомстві наголошують, що цей цинічний злочин є черговим свідченням систематичного ігнорування російськими військовими норм міжнародного гуманітарного права та права на життя цивільного населення.