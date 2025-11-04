На Київщині затримано вітчима, який систематично ґвалтував двох падчерок

Чоловіку з Бориспільського району повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої та неповнолітньої дівчат. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Шокуюча справа на Київщині: Вітчим систематично ґвалтував 12-річну та 15-річну падчерок / Фото: Київська обласна прокуратура

Йдеться про жителя села Малі Єрківці, якого підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над двома падчерками віком 12 та 15 років.

Злочини виявили після того, як молодша з потерпілих під час лікування в одному з медичних закладів області розповіла про зґвалтування лікарям. Медики негайно повідомили правоохоронні органи.

Під час перевірки інформації оперативники встановили, що від цього ж чоловіка потерпала й інша дитина. Обидві дівчинки проживали разом із підозрюваним та своєю матір’ю в одному будинку.

1 листопада 2025 року чоловіка затримали, а керівник Київської обласної прокуратури підписав повідомлення про підозру за статтею 152 (частини 4 і 6) Кримінального кодексу України — зґвалтування малолітньої та неповнолітньої особи, вчинене повторно.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення провини йому загрожує довічне позбавлення волі.

Прокурори та слідчі також перевіряють роль матері дівчат — зокрема, чи знала вона про факти насильства, чи могла запобігти їм та чи не допустила бездіяльності. У разі встановлення ознак правопорушення її діям буде надано правову оцінку.