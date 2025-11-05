Семеро людей загинули в авіакатастрофі в США: у Кентуккі розбився вантажний літак

Усі троє членів екіпажу та четверо людей на землі загинули внаслідок аварії та вибуху вантажного літака компанії UPS у штаті Кентуккі в США. 11 людей зазнали травм і були доставлені до лікарень.

Про це повідомляє Reuters.

Великовантажний літак UPS зазнав аварії та вибухнув невдовзі після зльоту у вівторок з міжнародного аеропорту Луїсвілла. За даними влади, загинули семеро людей, серед них усі троє членів екіпажу, ще 11 людей на землі зазнали поранень.

Реклама

Реклама

Полум’я від аварії спричинило низку пожеж у промисловій зоні поруч з аеропортом. Через це влада призупинила роботу летовища на всю ніч. Уламки літака були розкидані на двох злітно-посадкових смугах.

UPS повідомила у вівторковому вечірньому оголошенні, що заплановані терміни доставки повітряних та міжнародних відправлень “можуть бути порушені” через аварію.

“Плани дій передбачені, щоб забезпечити якнайшвидше прибуття відправлень до кінцевих пунктів призначення”, — зазначили в компанії.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир уточнив, що загальна кількість загиблих становить щонайменше сім осіб, і припустив, що ця цифра може зрости. Деякі з постраждалих отримали «дуже серйозні» травми.

Телеканал WLKY (афілійований із CBS) опублікував відео моменту аварії: на ньому видно, як під час зльоту на одному з крил горить вогонь, а після удару об землю спалахує вогняна куля. Після катастрофи кілька будівель у промисловій зоні за межами злітної смуги загорілися, густий чорний дим піднявся в небо.

Одна з ключових версій розслідування — чому один із двигунів, ймовірно, відокремився від літака перед аварією. Американський експерт з авіаційної безпеки, пілот Джон Кокс зазначив, що слідчі мають з’ясувати, чому літак із трьома двигунами не зміг продовжити політ після займання одного з них.