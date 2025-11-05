        Кримінал

        СБУ показала листування агента ФСБ, який наводив удари РФ по електропідстанціях Києва

        Галина Шподарева
        5 Листопада 2025 11:03
        Затриманий агент ФСБ / Фото: СБУ
        Затриманий агент ФСБ / Фото: СБУ

        Служба безпеки затримала на Київщині ще одного учасника агентурної групи ФСБ, яку було викрито навесні цього року. Зловмисники коригували ракетно-дронові атаки РФ по столиці України.

        Про це повідомили в СБУ.

        У травні було затримано першого агента, який відстежував локації Сил оборони для російських обстрілів. За матеріалами СБУ він отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.

        Реклама
        Реклама

        Наразі затримано другого учасника групи. Ним виявився завербований ФСБ 49-річний працівник місцевої станції техобслуговування. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав “легкі заробітки” у Телеграм-каналах.

        “За інструкцією російської спецслужби фігурант збирав інформацію про технічний стан енергооб’єктів столичного регіону, а потім надсилав ці дані кураторові разом із координатами. Серед пріоритетних “цілей”, які шукав фігурант, були електропідстанції, що продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва”, – розповіли в СБУ.

        Також агент відстежував по місту та його околицях запасні пункти базування українських захисників. Після затримання СБУ вилучила у зловмисника телефон із доказами роботи на РФ.

        Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Листування агента ФСБ із куратором / Фото: СБУ

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини