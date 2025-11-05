СБУ показала листування агента ФСБ, який наводив удари РФ по електропідстанціях Києва

Служба безпеки затримала на Київщині ще одного учасника агентурної групи ФСБ, яку було викрито навесні цього року. Зловмисники коригували ракетно-дронові атаки РФ по столиці України.

Про це повідомили в СБУ.

У травні було затримано першого агента, який відстежував локації Сил оборони для російських обстрілів. За матеріалами СБУ він отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі затримано другого учасника групи. Ним виявився завербований ФСБ 49-річний працівник місцевої станції техобслуговування. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав “легкі заробітки” у Телеграм-каналах.

“За інструкцією російської спецслужби фігурант збирав інформацію про технічний стан енергооб’єктів столичного регіону, а потім надсилав ці дані кураторові разом із координатами. Серед пріоритетних “цілей”, які шукав фігурант, були електропідстанції, що продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва”, – розповіли в СБУ.

Також агент відстежував по місту та його околицях запасні пункти базування українських захисників. Після затримання СБУ вилучила у зловмисника телефон із доказами роботи на РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.