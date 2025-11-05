        Кримінал

        В Одесі з вікна багатоповерхівки випала п’ятирічна дитина

        Галина Шподарева
        5 Листопада 2025 11:20
        читать на русском →
        Поліція на місці падіння дитини з вікна в Одесі / Фото: ГУНП в Одеській області
        Поліція на місці падіння дитини з вікна в Одесі / Фото: ГУНП в Одеській області

        Сьогодні, 5 листопада, в Одесі з вікна житлового будинку на Люстдорфській дорозі випала п’ятирічна дівчинка. Про травмування дитини поліцейським повідомили медики.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        Попередньо встановлено, що жителька Березівського району приїхала з п’ятирічною донькою в гості до старшого сина.

        Реклама
        Реклама

        “Поки мати перебувала в іншій кімнаті, дівчинка в кухні дісталася підвіконня, відчинила вікно та випала з шостого поверху багатоповерхівки. Медики доставили дитину до лікарні”, – розповіли в поліції.

        Поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини