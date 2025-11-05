В Одесі з вікна багатоповерхівки випала п’ятирічна дитина

Сьогодні, 5 листопада, в Одесі з вікна житлового будинку на Люстдорфській дорозі випала п’ятирічна дівчинка. Про травмування дитини поліцейським повідомили медики.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що жителька Березівського району приїхала з п’ятирічною донькою в гості до старшого сина.

“Поки мати перебувала в іншій кімнаті, дівчинка в кухні дісталася підвіконня, відчинила вікно та випала з шостого поверху багатоповерхівки. Медики доставили дитину до лікарні”, – розповіли в поліції.

Поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.