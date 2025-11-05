        Кримінал

        У Львівській області на сміттєзвалищі не розминулися дві вантажівки

        Галина Шподарева
        5 Листопада 2025 12:48
        читать на русском →
        Вантажівки після ДТП на сміттєзвалищі / Фото: Поліція Львівщини
        Вантажівки після ДТП на сміттєзвалищі / Фото: Поліція Львівщини

        У вівторок, 4 листопада, у місті Стрий Львівської області сталася ДТП за участі двох сміттєвозів. Під час розвантаження перекинувся напівпричіп  одного з авто і впав на іншу вантажівку. Травмувалися обидва водії.

        Про це повідомили в поліції Львівської області.

        ДТП сталася близько 12:45 на вулиці Нижанківського в Стрию. За інформацією правоохоронців, водій вантажівки Volvo, 57-річний житель міста Шептицького, розвантажуючи напівпричіп, здійснив рух, внаслідок чого відбулось перекидання напівпричепа на припаркований вантажний автомобіль MAN, в якому знаходився 59-річний водій, житель одного з сіл Стрийського району.

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок ДТП обидва водії зазнали травми та були госпіталізовані.

        Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

        MAN після ДТП / Фото: Поліція Львівщини

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини