На трасі біля Львова невідома жінка потрапила під вантажівку після наїзду легковика

Смертельна аварія на Львівщині сталася 4 листопада на автодорозі “Західний обхід міста Львова” у селі Сокільники Львівського району. Поліцейські встановлюють особу загиблої жінки.
Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.
Встановлено, що водій автомобіля Opel Zafira, 42-річний житель Стрийського району, здійснив наїзд на невстановлену жінку віком близько 30 років.
“Після цього її відкинуло на зустрічну смугу, де на неї здійснила наїзд вантажівка DAF, якою керував 69-річний мешканець Дніпропетровської області”, – розповіли в поліції.
Від отриманих внаслідок ДТП травм жінка загинула на місці, її особа встановлюється.
Прикмети загиблої: середнього росту, темний колір волосся. Була одягнена в сині джинси та зелену куртку.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.