Суспільство

У росіян мінус 6 гелікоптерів: Генштаб оновив втрати ворога Сили оборони України протягом доби ліквідували 620 військовослужбовців російської окупаційної армії. Також захисники знищили сім одиниць бойової авіації РФ. Загальні втрати живої сили російського загарбницького війська нині сягають 290 050. Про це йдеться у публікації Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 290050 (+620) осіб,

танків ‒ 4981 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 9420 (+15) од,

артилерійських систем – 6944 (+8) од,

РСЗВ – 814 (+0) од,

засоби ППО ‒ 547 (+0) од,

літаків – 319 (+1) од,

гелікоптерів – 323 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10),

крилаті ракети ‒ 1534 (+1),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9303 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 982 (+0).



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