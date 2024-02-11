У російському СІЗО помер 71-річний українець Віктор Демченко, якого обвинувачують у шпигунстві

71-річний громадянин України Віктор Демченко, обвинувачений у шпигунстві, участі в терористичному співтоваристві та незаконному зберіганні зброї, помер у СІЗО, імовірно, на території Ростовської області. Про це пише “Меморіал”, який звернув увагу на інформацію в картотеці суду про припинення кримінальної справи Демченка у зв’язку зі смертю обвинуваченого.

Агентству ТАСС підтвердили цю інформацію в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону. Справу припинено “за нереабілітуючими підставами”, зазначили в суді.

Джерело ТАСС у правоохоронних органах додало, що Демченко помер від наслідків перенесеного ним раніше інсульту 31 грудня.

“Меморіал” зазначає, що про справу Віктора Демченка відомо вкрай мало. Він народився 1952 року в українському місті Моспине, яке з 2014 року контролюється угрупованням “ДНР”. Кримінальна справа Демченка надійшла до Південного окружного військового суду наприкінці серпня 2023 року. Загалом відбулося сім засідань по суті. Підсудні за цією категорією справ зазвичай утримуються в ростовських СІЗО.