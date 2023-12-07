Кримінал

У російському полоні за 5 місяців військовий втратив 77 кілограмів ваги — омбудсмен

7 Грудня 2023 18:55
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полонені

Найбільша офіційно зафіксована втрата ваги українського військовополоненого за 5 місяців російського полону становить 77 кілограмів.

Про це сказав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на конференції «Свобода або страх».

«На фотографіях ви бачите, коли ми повертаємо наших героїв та героїнь додому, у якому вони стані […] На моє запитання, чим їх годували, сказали: “Було враження, що це просто зафарбована вода”», — сказав омбудсмен.

Він розповів, що у російському полоні перебувають «тисячі» військових Сил оборони. Україна ставиться до російських полонених, дотримуючись Женевських конвенцій: представники Червоного Хреста можуть відвідати спеціально створений табір полонених, кожен російський військовополонений може щотижня телефонувати родичам додому. 

«Що відбувається з українськими полоненими? Ми навіть не знаємо, де вони перебувають, не знаємо їхню кількість, у нас немає доступу навіть до верифікації. Листи ніхто нікому не пише — ця система не працює», — сказав Лубінець.

Він додав, що у полоні окупантів перебувають також 28 тисяч цивільних громадян України. Серед них — 2 тисячі громадян України, старших за 65 років. Є випадки, коли літніх українців захоплюють у полон лише за проукраїнські вислови.

«Цивільні заручники — це, на мій погляд, нова система придушення цивільного населення на тимчасово окупованих територіях», — сказав омбудсмен.

Він зазначив, що українська влада не може перевірити їхній стан, отримати доступ до російських тюрем і передати їм ліки.


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