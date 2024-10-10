Кримінал

У російському полоні померла українська журналістка Вікторія Рощина
10 Жовтня 2024 18:59
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окупація, полон, росія
Журналістка Вікторія Рощина / Фото: Facebook / Вікторія Рощина

У російському полоні померла  українська журналістка Вікторія Рощина, це підтвердив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Щодо обставин смерті нині зарано говорити, бо їх ще встановлюють, проте, за словами Яценка, “якщо є винні, хто спричинив цю смерть або загибель, вони будуть покарані”.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, Рощина була у списках на обмін.

“Координаційний штаб робив все можливе, щоб повернути її додому. ЇЇ повернення було погоджене і остання інформація, яка відома, її етапували до “Лефортово” з метою підготовки повернення додому”,  сказав він.

За словами Юсова, українська сторона не коментує, під час якого обміну Рощина мала повернутися додому.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.


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