У російському консульстві у Франції пролунав вибух, – ЗМІ

Сьогодні. 24 лютого, біля російського консульства у Франції стався вибух. Інцидент стався всередині будівлі в Марселі.

Про це повідомляє видання Sky News із посиланням на генконсула Росії.

Раніше сьогодні французькі ЗМІ повідомили, що вибух пролунав біля російського консульства в Марселі і на місці події працюють рятувальники.

За повідомленням російського державного інформаційного агентства ТАСС, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що інцидент має ознаки “терористичної атаки”, і вимагає від французької влади провести ретельне розслідування.