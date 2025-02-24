Кримінал

У російському консульстві у Франції пролунав вибух, – ЗМІ
24 Лютого 2025 11:14
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Оперативні служби на місці вибуху біля російського консульства в Марселі / Фото: news.sky.com
Оперативні служби на місці вибуху біля російського консульства в Марселі / Фото: news.sky.com

Сьогодні. 24 лютого, біля російського консульства у Франції стався вибух. Інцидент стався всередині будівлі в Марселі.

Про це повідомляє видання Sky News із посиланням на генконсула Росії.

Раніше сьогодні французькі ЗМІ повідомили, що вибух пролунав біля російського консульства в Марселі і на місці події працюють рятувальники.

За повідомленням російського державного інформаційного агентства ТАСС, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що інцидент має ознаки “терористичної атаки”, і вимагає від французької влади провести ретельне розслідування.

В російському консульстві в Марселі стався вибух / Фото: The Sun

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