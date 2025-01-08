У російському Енгельсі атакована нафтобаза Росрезерву

У ніч проти 8 січня в районі міста Енгельс Саратовської області сталися вибухи, після яких спалахнула сильна пожежа на нафтобазі.

Губернатор області Роман Бусаргін заявив, що засоби протиповітряної оборони Росії нібито збили безпілотний літальний апарат, а його уламки впали на промисловий об’єкт у місті.

Згідно з інформацією із соцмереж, ураження зазнала нафтобаза Комбінат “Кристал” Росрезерву, яка, ймовірно, використовується для зберігання авіаційного палива. Це паливо постачають на авіабазу “Енгельс-2”, де базуються стратегічні бомбардувальники Росії.