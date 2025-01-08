Суспільство

У російському Енгельсі атакована нафтобаза Росрезерву
8 Січня 2025 07:12
читать на русском →

У ніч проти 8 січня в районі міста Енгельс Саратовської області сталися вибухи, після яких спалахнула сильна пожежа на нафтобазі.

Губернатор області Роман Бусаргін заявив, що засоби протиповітряної оборони Росії нібито збили безпілотний літальний апарат, а його уламки впали на промисловий об’єкт у місті.

Згідно з інформацією із соцмереж, ураження зазнала нафтобаза Комбінат “Кристал” Росрезерву, яка, ймовірно, використовується для зберігання авіаційного палива. Це паливо постачають на авіабазу “Енгельс-2”, де базуються стратегічні бомбардувальники Росії.

Пожежа на нафтобазі у російському Енгельсі / Фото з соцмереж

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Січня 2025 07:28

На 25-му “Рамштайні” обговорять обороноздатності України до 2027 року
8 Січня 2025 08:34

Хакери повідомили про злам Росреєстру й опублікували фрагмент бази з іменами та адресами
8 Січня 2025 07:38

Адміністрація Байдена готує останній “значний” пакет військової допомоги Україні
8 Січня 2025 07:12

У російському Енгельсі атакована нафтобаза Росрезерву
7 Січня 2025 21:09

Зеленський провів нараду щодо вступу України в ЄС: що відомо
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки