Російська школа на заході Лондона навчає своїх учнів збирати зброю і кидати гранати в рамках суворої антизахідної програми, пише британська Daily Mail.

Школу при російському посольстві в Ноттінг-Гілл відвідують діти деяких відомих і ймовірних російських шпигунів, а також радянських дипломатів, які працюють у Великій Британії.

На уроках історії їм розповідають, що Україна є «маріонеткою Заходу», яка прагне «дестабілізувати» Росію, а на фізкультурі вони вправляються у метанні ручних гранат, кидаючи тенісні м’ячі.

У минулому навчальному році до шкільної програми також було включено урок під назвою «бойові властивості автомата Калашникова», на якому учні мали б навчитися збирати і стріляти зі зброї, повідомляє The Times.

У понеділок учні повернулися до школи. На початку занять вони підняли російський триколірний прапор і заспівали національний гімн на дитячому майданчику.

Заступник посла посольства Росії Олександр Гусаров наразі є директором школи, і вважається, що його діти відвідують цю школу.

Українська розвідувальна агенція «Мольфар» раніше звинуватила 42-річного чоловіка в тому, що він працював шпигуном під прикриттям на московську службу зовнішньої розвідки, відому як СЗР.

Серед інших батьків учнів школи, як вважають, є полковник Максим Єловік, який служив аташе з питань оборони при посольстві Росії, поки його не вислали з Великобританії в травні після того, як він був викритий як провідний шпигун.

Єловік прожив у Британії близько десяти років, а також був помічником військового аташе в посольстві Росії в США.

Вважається, що школу відвідують близько 100 учнів, 60 з яких у віці від семи до 18 років, які навчаються п’ять днів на тиждень протягом трьох семестрів на рік.

Решта 40 або близько того відвідують заняття у вечірній час. Приблизно три чверті з них мають батьків, які працюють у російському посольстві або торговельному представництві, а решта – діти російських батьків, які проживають у Великій Британії, або діти тих, хто працює в посольстві Білорусі.

Учні, деякі з яких мають британське громадянство або подвійне громадянство, зобов’язані знати російську мову.

Батьки, які не є дипломатичними працівниками, змушені платити за навчання трохи менше 1000 фунтів стерлінгів на рік, повідомляє The Times.

Школа знаходиться всього за півмилі від російського посольства і розташована в російському вікторіанському таунхаусі.

При вході до школи учнів зустрічає портрет Володимира Путіна, який висить у коридорі на вході.

Вчителі зобов’язані дотримуватися російської державної навчальної програми з пропагандистськими уроками історії, які представляють війну в Україні як частину історичної місії Росії.

Плани уроків на минулий навчальний рік свідчать про те, що старшокласники щотижня проходили багатогодинні заняття з маневрів на полі бою, військових сигналів і надання першої медичної допомоги в бойових ситуаціях, повідомляє The Times.

Один колишній учень, який покинув школу в 2022 році, але не захотів називати своє ім’я, розповів газеті, що учні також практикують метання гранат із застосуванням тенісних м’ячів.

На фотографіях зі шкільної спартакіади на початку цього року видно, як діти беруть участь у змаганнях з перев’язування та стрільби з арбалету.

Учні також одягалися у форму Червоної Армії під час святкування Дня Перемоги, який відзначає перемогу СРСР над нацистами у 1945 році, повідомляє The Times.

Школа не підпадає під юрисдикцію Департаменту освіти або шкільної інспекції. Це пов’язано з тим, що на неї поширюються дипломатичні винятки як на філію російського посольства.

Існує близько 80 інших шкіл при посольствах Росії по всьому світу, хоча одна школа у Варшаві була закрита польським урядом минулого року, що було названо Кремлем «вторгненням».