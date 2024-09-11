У російській Мурманській області заявили про атаку дронів, два аеропорти закриті 

Влада Мурманської області РФ заявила про атаку дронів, два аеропорти тимчасово припинили роботу.

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra із посиланням на губернатора Мурманської області Андрія Чибіса.

«На нашу область здійснюється наліт ворожих безпілотників. Прошу із розумінням ставитися до низки обмежень, які нам доводиться запроваджувати. ППО працює над знищенням ворожих безпілотників. Прошу довіряти офіційним джерелам інформації та бути пильними», – сказав Чибіс жителям регіону.

Уточнюється, що через це закриті два аеропорти в регіоні – в обласному центрі Мурманську та місті Апатити.

За даними Телеграм-каналу «База», у районі Сєвєроморська, де розташована головна військово-морська база Північного флоту РФ, було виявлено три невідомі безпілотники. Після цього на всьому Кольському півострові були введені обмеження на польоти, в аеропортах Мурманську та Апатитів запроваджений план «Килим».