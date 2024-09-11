Новини

У російській Мурманській області заявили про атаку дронів, два аеропорти закриті 
11 Вересня 2024 13:24
читать на русском →
дрони, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Влада Мурманської області РФ заявила про атаку дронів, два аеропорти тимчасово припинили роботу.

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra із посиланням на губернатора Мурманської області Андрія Чибіса.

«На нашу область здійснюється наліт ворожих безпілотників. Прошу із розумінням ставитися до низки обмежень, які нам доводиться запроваджувати. ППО працює над знищенням ворожих безпілотників. Прошу довіряти офіційним джерелам інформації та бути пильними», – сказав Чибіс жителям регіону.

Уточнюється, що через це закриті два аеропорти в регіоні – в обласному центрі Мурманську та місті Апатити.

За даними Телеграм-каналу «База», у районі Сєвєроморська, де розташована головна військово-морська база Північного флоту РФ, було виявлено три невідомі безпілотники. Після цього на всьому Кольському півострові були введені обмеження на польоти, в аеропортах Мурманську та Апатитів запроваджений план «Килим».


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Вересня 2024 13:24

У російській Мурманській області заявили про атаку дронів, два аеропорти закриті 
11 Вересня 2024 12:15

Привласнили дронів на 6 мільйонів: поліція затримала працівників пошти у Тернополі
11 Вересня 2024 11:40

Підлітки спалили гелікоптер Мі-8 у РФ – ЗМІ
11 Вересня 2024 10:38

Дрони атакували місця базування окупантів у Маріуполі: ліквідовано понад 20 окупантів
11 Вересня 2024 09:48

До Києва прибули президент Литви і прем’єрка Латвії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки