У російській армії почастішали випадки саботажу та дезертирства

Для розв’язання проблеми військове керівництво РФ відправляє винуватців до штурмових рот.

Про це 11 червня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

“Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії, відсутність значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив, серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства” – йдеться у повідомленні.

Для вирішення цих проблем начальник генерального штабу збройних сил рф прийняв рішення, згідно якого командирам з’єднань та військових частин наказано виявляти та відряджати таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих “м’ясних штурмах”.