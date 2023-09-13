Техно

У роботі Starlink під час атаки на Севастополь стався збій

13 Вересня 2023 16:24
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Starlink

В ніч на 13 вересня під час атаки на бухту в Севастополі стався масштабний збій в роботі Starlink.

Про це повідомили аналітики платформи NetBlocks, передає DOU.

Згідно з графіком мережевого з’єднання у вересні, нинішній збій був найсильнішим цього місяця.

Якість сигналу впала практично до нульових значень.


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