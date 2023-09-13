У роботі Starlink під час атаки на Севастополь стався збій

В ніч на 13 вересня під час атаки на бухту в Севастополі стався масштабний збій в роботі Starlink.
Про це повідомили аналітики платформи NetBlocks, передає DOU.
Згідно з графіком мережевого з’єднання у вересні, нинішній збій був найсильнішим цього місяця.
Якість сигналу впала практично до нульових значень.
⚠️ Confirmed: Real-time network data show SpaceX Starlink satellite internet platform is currently experiencing an international outage; reason unknown. 🛰️📉 #StarlinkDown pic.twitter.com/kN0imUFRC1— NetBlocks (@netblocks) September 13, 2023