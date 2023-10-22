Суспільство

У РФ заморозили надання бойовикам ПВК статусу ветерана бойових дій

22 Жовтня 2023 13:20
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росія, пвк

За даними Telegram-каналу “ВЧК-ОГПУ”, у Росії заморозили присвоєння бойовикам приватних військових компаній статусу ветерана бойових дій. 10 жовтня бойовикам ПВК “Вагнер” пояснили порядок набуття цього статусу, але вже 13 жовтня “все це було анульовано”, зазначається у повідомленні з посиланням на неназване джерело.

“Неофіційно бійцям кажуть, що з посвідченнями, а також і з пільгами, доведеться почекати на невизначений термін. Пояснюють це деякими “технічними моментами”. Але судячи з усього, ця проблема виникла в рамках заходів Міноборони з перетягування до себе найманців з Вагнера”, – зазначає “ВЧК-ОГПУ”.


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