Кримінал

У РФ виставили на продаж українські закордонні паспорти

14 Грудня 2022 16:24
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паспорт

На сайті Avito (аналог українського OLX) з’явилося оголошення про продаж «громадянства України». На це звернули увагу місцеві видання.

В оголошенні, яке наразі видалено, запропонували купити український біометричний закордонний паспорт. До повідомлення прикріпили фотографію паспорта України, виданого на ім’я уродженця Узбекистану.

У документі, який продавець передав потенційним покупцям як підтвердження, вказано серійний номер, що відноситься до Луганської області. Автор оголошення зазначив, що такий паспорт дозволяє перетнути кордон із країнами ЄС.

Неназвані продавці українських документів повідомили журналістам, що оформлення паспорта коштує 80 тисяч карбованців (близько 32 тис. гривень). “Попит невеликий, але він є”, – сказав один з них.

Джерело в українській адміністрації Херсонської області припустило, що бланки та обладнання для оформлення біометричних паспортів вкрали у Херсонській області. За його словами, номери вкрадених бланків для паспортів передали урядам ЄС, «так що ці паспорти не працюватимуть».


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