У РФ стверджують, що випускають понад 15 тисяч FPV-дронів на добу

У Росії виробництво FPV-дронів за останні три роки зросло приблизно у 30 разів. Про це в інтерв’ю газеті «Коммерсант» заявив перший віцепрем’єр РФ Денис Мантуров.

За його словами, російські виробники зараз здатні постачати понад 15 тисяч безпілотників на добу. Мантуров зазначив, що для порівняння у 2023 році такий обсяг випускався протягом цілого місяця.

Російський чиновник заявив, що війна проти України остаточно закріпила роль безпілотних літальних апаратів як одного з ключових елементів сучасних бойових дій.

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На тлі зростаючого попиту на безпілотники виробництво в авіаційному секторі РФ суттєво збільшилося. У матеріалі зазначається, що дешеві та масштабовані безпілотні системи, зокрема FPV-дрони, стали одним із небагатьох напрямків російської промисловості, які продовжують швидко розвиватися.

Мантуров назвав дрони «самостійною ударною силою», здатною виконувати широкий спектр тактичних завдань.

Якщо заявлені темпи виробництва зберігатимуться протягом року, Росія потенційно зможе випускати майже 5,5 мільйона FPV-дронів щорічно. Водночас ця оцінка не враховує виробництво далекобійних безпілотників, які РФ використовує для ударів по території України.

Мантуров також заявив, що одним із найскладніших викликів для російської промисловості залишається мікроелектроніка. За його словами, країна вже серійно виробляє мікрочипи різних типів, а новостворена Об’єднана мікроелектронна компанія має забезпечити повний цикл виробництва напівпровідників.