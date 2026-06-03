Соболенко програла шість геймів поспіль і вилетіла з Ролан Гаррос

Перша ракетка світу Аріна Соболенко завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року, зазнавши поразки у чвертьфіналі турніру.

У матчі за вихід до півфіналу Соболенко поступилася Діані Шнайдер, яка посідає 23-тє місце у світовому рейтингу. Поєдинок тривав 2 години 15 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:5, 6:0 на користь Шнайдер.

Соболенко виграла перший сет і була попереду 5:3 у другій партії. Однак після цього вона не змогла взяти жодного гейму до завершення матчу, програвши дев’ять поспіль.

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Востаннє тенісистка поступалася сетом із рахунком 0:6 у лютому 2024 року в матчі проти Донни Векич на турнірі в Дубаї.

Для Шнайдер ця перемога стала історичною — вона вперше у кар’єрі зіграє у півфіналі турніру серії Grand Slam.

Її стане польська кваліфаєрка Мая Хвалінська, яка переграла “нейтральну” Анну Калінскую в двох сетах.

До Ролан Гарросу-2026 Хвалінська ніколи не проходила далі другого кола на турнірах серії Грендслем. У режимі реального часу полька вже здійснила стрибок на 30-те місце у світовому рейтингу WTA.

В іншому півфіналі Ролан Гарросу-2026 зіграють друга ракетка України Марта Костюк та “нейтральна” Мірра Андрєєва. Матч між тенісистками відбудеться завтра на корті Філіпа Шатріє та розпочнеться не раніше 16:00 за Києвом.