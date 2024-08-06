Суспільство

У РФ стався вибух на військовому заводі, є загиблі 
6 Серпня 2024 07:29
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вибух, загиблі, рф
Ілюстративне фото / Радіо Свобода

На заводі “Авангард” у місті Стерлітамак у Башкортостані стався вибух, внаслідок чого загинуло троє людей. 

Про це повідомляє російська служба “Радіо Свобода

Вибух стався, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному з цехів. Усі три члени бригади загинули.

За фактом загибелі людей заведено кримінальну справу про порушення правил промислової безпеки. Причини події встановлюються. 

Як заявили у слідчому комітеті, припускають, що робітники порушили техніку безпеки під час різання труб, і газоповітряна суміш спалахнула.

Стерлітамакський завод “Авангард” належить державній корпорації “Ростех” і виконує оборонне замовлення. Він виробляє деталі для ракетних систем залпового вогню. Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, а також Швейцарії та України.


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