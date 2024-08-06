У РФ стався вибух на військовому заводі, є загиблі 

На заводі “Авангард” у місті Стерлітамак у Башкортостані стався вибух, внаслідок чого загинуло троє людей.

Про це повідомляє російська служба “Радіо Свобода“

Вибух стався, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному з цехів. Усі три члени бригади загинули.

За фактом загибелі людей заведено кримінальну справу про порушення правил промислової безпеки. Причини події встановлюються.

Як заявили у слідчому комітеті, припускають, що робітники порушили техніку безпеки під час різання труб, і газоповітряна суміш спалахнула.

Стерлітамакський завод “Авангард” належить державній корпорації “Ростех” і виконує оборонне замовлення. Він виробляє деталі для ракетних систем залпового вогню. Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, а також Швейцарії та України.