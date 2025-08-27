У РФ стався вибух на магістральному нафтопроводі: постачання пального до Москви зупинене, — ЗМІ

26 серпня на магістральному нафтопроводі “Рязань-Москва” прогримів вибух, після якого спалахнула масштабна пожежа. Наслідки та причини вибуху уточнюються.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у ГУР МО України.

Як повідомляють російські Telegram-канали, інцидент стався поблизу села Божатково. На місці працювали рятувальники, правоохоронці та ремонтні бригади, які ліквідовують наслідки вибуху.

Як уточнили в ГУР, у 2018 році нафтопровід “Рязань-Москва” компанія “Транснєфть” перепрофілювала під транспортування автомобільного бензину для забезпечення російської армії.

“Внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники “Транснєфті” підраховують збитки”, — йдеться в повідомленні.