        Суспільство

        У РФ стався вибух на магістральному нафтопроводі: постачання пального до Москви зупинене, — ЗМІ

        Галина Шподарева
        27 Серпня 2025 13:11
        Пожежа після вибуху / Фото ілюстративне: Суспільне
        26 серпня на магістральному нафтопроводі “Рязань-Москва” прогримів вибух, після якого спалахнула масштабна пожежа. Наслідки та причини вибуху уточнюються.

        Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у ГУР МО України.

        Як повідомляють російські Telegram-канали, інцидент стався поблизу села Божатково. На місці працювали рятувальники, правоохоронці та ремонтні бригади, які ліквідовують наслідки вибуху.

        Як уточнили в ГУР, у 2018 році нафтопровід “Рязань-Москва” компанія “Транснєфть” перепрофілювала під транспортування автомобільного бензину для забезпечення російської армії.

        “Внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники “Транснєфті” підраховують збитки”, — йдеться в повідомленні.


