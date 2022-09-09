Політика

У РФ ракет С-300 вистачить на три роки бомбардування України – розвідка

9 Вересня 2022 15:07
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В росії залишилося менше 200 “Іскандерів” і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, котрі треба утилізувати. Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

“Іскандер” зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території білорусі.

Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує рф. Ми порахували С-300 – це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Їх близько 7 тисяч.

Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки.

Системи “Калібр”, за підрахунками, вони могли виробляти в рік 150-180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва”, – зазначив представник воєнної розвідки України.


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