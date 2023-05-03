Політика

У РФ порушено кримінальну справу про теракт у зв’язку зі спробою завдання удару по Кремлю

3 Травня 2023 22:02
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кремль

Кримінальну справу про терористичний акт порушено після атаки безпілотників на Кремль, повідомляє телеграм-канал Слідчого комітету РФ.

Справу порушено Головним слідчим управлінням СКР, йдеться у повідомленні.

За даними відомства, “два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль”.

“В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу”, – зазначили у відомстві.

Там вважають, що спроба атаки на Кремль ініційована “київським режимом”.

Раніше президентська прес-служба повідомила, що в ніч на середу була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції Путіна, глава країни-агресорки не постраждав.


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