У РФ порушено кримінальну справу про теракт у зв’язку зі спробою завдання удару по Кремлю

Кримінальну справу про терористичний акт порушено після атаки безпілотників на Кремль, повідомляє телеграм-канал Слідчого комітету РФ.

Справу порушено Головним слідчим управлінням СКР, йдеться у повідомленні.

За даними відомства, “два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль”.

“В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу”, – зазначили у відомстві.

Там вважають, що спроба атаки на Кремль ініційована “київським режимом”.

Раніше президентська прес-служба повідомила, що в ніч на середу була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції Путіна, глава країни-агресорки не постраждав.