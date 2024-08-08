Суспільство

У РФ перестав працювати Youtube 
8 Серпня 2024 12:24
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YouTube, рф
You Tube / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Користувачі Youtube у РФ почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.

Про це повідомляють сервіси downdetector.su, “Детектор сбоев”, передає The Moscow TImes.

В Росії під час спроби переходу на сайт Youtube з’являється повідомлення про відсутність з’єднання.  Зазначається, що проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатка. 

За даними “Сбой.рф” вже зареєстровано понад 5 тисяч скарг на роботу відеохостингу.

Скарги надійшли від жителів Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та низки інших регіонів. 


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