У РФ конфісковуватимуть майно за “фейки про армію”

Законопроєкт про конфіскацію майна, зокрема за статтею за так звані фейки про російську армію, внесуть до Держдуми в понеділок, 22 січня. Про це повідомив спікер думи В’ячеслав Володін. За його словами, проєкт дасть змогу конфісковувати гроші, цінності або інше майно, що використовуються або призначені для фінансування злочинної діяльності проти безпеки Росії.

Крім того, ініціатива серед іншого пропонує позбавляти майна за заклики до екстремістської діяльності та заклики, спрямовані на порушення територіальної цілісності Росії, дискредитацію армії, заклики до запровадження санкцій, реабілітацію нацизму.

“Кожен, хто намагається зруйнувати Росію, зраджує її, повинен понести заслужене покарання і відшкодувати завдані країні збитки за рахунок свого майна”, – написав Володін у телеграмі.

Законопроєкт розробили депутати Держдуми від “Единой России” Василь Піскарьов, Ірина Ярова та Олена Ямпольська.

Раніше глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін повідомив, що з моменту появи в Кримінальному кодексі статті про фейки про російську армію відомство порушило 273 відповідні кримінальні справи. Ще 81 кримінальну справу було порушено за статтею про дискредитацію дій Збройних сил Росії.

Фейками і дискредитацією суди визнають фактично будь-яку інформацію про війну Росії проти України, яка суперечить офіційній позиції Кремля. Щонайменше половину вироків у справах про “фейки про армію” суди винесли через висловлювання про вбивство мирних жителів України російськими військовими.