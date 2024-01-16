Суспільство

У РФ колапс системи ЖКГ

16 Січня 2024 14:02
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комунальні послуги, рф

Колапс системи житлово-комунального господарства накрив половину регіонів Росії. 

Про це пише The Moscow Times.

Комунальні аварії, що залишили сотні тисяч жителів Росії без тепла, води, електрики і газу, торкнулися щонайменше 43 регіонів.

Найбільша аварія сталася в підмосковному Подольську, де в 30-градусні морози без опалення залишилися 20 тис. осіб. Повністю відновити подачу тепла місцева влада не змогла навіть через майже два тижні після інциденту.

У Новосибірську аварія залишила без тепла 14 тис. осіб у 237 будинках, а в Липецьку 10 тис. у 282 будинках. 

Також про великі аварії повідомлялося в Саратові, де опалення вимкнули у понад 650 будинках і 100 соціальних об’єктах, включно зі школами та лікарнями, у Волгограді, де без тепла залишилися десятки тисяч людей, і в Находці, де з тією самою проблемою зіткнулися 6 тис. осіб.

Незважаючи на критичний знос і низку аварій, російська влада планує радикальне скорочення витрат на житлово-комунальну інфраструктуру. 

Згідно з бюджетом РФ на 2024-2026 роки, фінансування сфери ЖКГ із федеральної скарбниці буде урізано більш ніж удвічі. 

Із 2025 року, згідно із законом про бюджет, почнеться різкий секвестр витрат на ЖКГ: їх буде урізано на 43%, до 506 млрд руб. А у 2026-му році – ще на 25%, до 381 млрд руб. Таким чином, за три роки бюджет ЖКГ, що фінансується федеральною скарбницею, зменшиться в 2,3 раза, до мінімуму за 6 років.

При цьому видання нагадує, що за даними російської влади, зношеність мереж комунальної інфраструктури в Росії, включно з тепло- і водопостачанням, а також каналізацією, до середини 2022 року перевищила 70%.


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