Суспільство

У РФ істерика навколо жовтого і синього кольору досягла найвищої точки

29 Квітня 2024 16:09
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Жителі Новосибірська поскаржилися на жовто-блакитний бордюр біля будинку на вулиці Танковій. “Неправильні” кольори вибрав “союзник з Азії”, заявив керівник керуючої компанії, відповідальної за двір.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Мешканці будинку на Танковій вулиці запевняють, що бордюр перефарбували, “поки всі спали” / Фото “Подъем”

“Уже зафарбовують. Просто вийшла накладка. Там взяли фарбу п’яти кольорів, щоб пофарбувати лавки там і бордюри. А в нас робітник, як я називаю, “союзник з Азії”, і він ось узяв ці два кольори. Я, каже, щось на думку спало, що красиво буде жовто-синій, і взяв і пофарбував з бухти-барахти”, – цитує його “Подъем”.

Він додав, що тепер бордюр буде червоно-синім.

“Буду по-любому директора лаяти. Такі речі треба пояснювати. Я сам проти, для мене це нонсенс. Я прошу вибачення”.


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