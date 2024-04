У РФ геть сказилися через пост ексглави МЗС Литви про Кримський міст

Перший заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський у неділю, 28 квітня, відреагував на пост колишнього міністра закордонних справ Литви, нині посла країни в Швеції Лінаса Лінкявічюса щодо Кримського мосту, заявивши, що той ще “пожалкує” про подібну риторику.

Напередодні Лінкявічюс оприлюднив в своєму акаунті в Х фото мосту, який звела Росія в анексованому Криму, з підписом “якщо хтось ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то ще є час”.

У відповідь Полянський назвав литовського дипломата “слухняною балтійською болонкою США” та заявив, що той у “судний день” пожалкує про такі вислови.

If someone hasn't had a chance to take a photo at the Kerch bridge, it's still time. pic.twitter.com/SH9SxejoTk