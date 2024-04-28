Політика

У РФ геть сказилися через пост ексглави МЗС Литви про Кримський міст

28 Квітня 2024 13:54
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Кримський міст
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Перший заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський у неділю, 28 квітня, відреагував на пост колишнього міністра закордонних справ Литви, нині посла країни в Швеції Лінаса Лінкявічюса щодо Кримського мосту, заявивши, що той ще “пожалкує” про подібну риторику.

Напередодні Лінкявічюс оприлюднив в своєму акаунті в Х фото мосту, який звела Росія в анексованому Криму, з підписом “якщо хтось ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то ще є час”.

У відповідь Полянський назвав литовського дипломата “слухняною балтійською болонкою США” та заявив, що той у “судний день” пожалкує про такі вислови.

На початку квітня британське видання The Guardian з посиланням на високопоставлених працівників української спецслужби писало, що Головне управління розвідки міністерства оборони України планує цього року здійснити третю спробу знищити Керченський міст, який з’єднує Росію з окупованим Кримом.

За даними видання, виведення мосту з ладу входить у схвалений президентом України Володимиром Зеленським план з “мінімізації” присутності Росії у Чорному морі.


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