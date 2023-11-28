У РФ до штурмових загонів почали наймати жінок

У Росії батальйон «Еспаньйола», що входить до ПВК «Редут», почав наймати жінок до штурмових загонів.

Про це повідомляють «Важные истории».

Журналістка видання нібито як кандидатка звернулася до адміністратора Телеграм-каналу «Еспаньйола» з запитанням про умови найму до батальйону.

Їй відповіли, що перший контракт триває 6 місяців, з яких 1-2 місяці відводяться на навчання. За цей термін військовим виплачують 110-120 тисяч рублів, а також вони отримують одноразову виплату у 50 тисяч рублів. Під час служби у зоні бойових дій зарплата подвоюється. Оформлення другого контракту з батальйоном відбувається на термін від 3 місяців і обговорюється індивідуально.

У разі поранення жінка-доброволець отримає від 1 до 3 мільйонів рублів, у разі її загибелі родичам виплатять 5 мільйонів рублів.

Контракт підписується із ПВК «Редут», що дозволяє зробити його терміновим.

У заяві батальйону сказано, що жінки зможуть бути не лише снайперами, а й штурмовиками, медиками, зв’язківцями, а також служити у підрозділах РЕБ, РЕР і БПЛА.