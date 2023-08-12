У РФ американська валюта торгується по 100 руб. за долар

Долар США перетнув “психологічну” позначку 100 рублів. Євро торгується за 108 рублів. В обмінниках курс вищий, як мінімум, на 2-3%.

Про це повідомляють профільні ЗМІ.

Центробанк РФ у відповідь публікує експертні коментарі і навіть Райффайзенбанк заявив, що курс рубля недооцінений.

“Однак насправді відбуваються вкрай неприємні речі. Перетин психологічних позначок може призвести до паніки, коли люди візьмуться скуповувати побутову техніку, автомобілі чи квартири. А за кілька тижнів настане ефект виснаження та скорочення споживчої активності”, – зазначається у повідомленні.